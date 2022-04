Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 05.04.2022

Friedberg (ots)

Bad Nauheim: Teilediebe haben es auf LED-Scheinwerfer abgesehen

Die Frontscheinwerfer mehrerer hochwertiger Fahrzeuge stahlen Diebe am vergangenen Wochenende vom Gelände eines Autohändlers in der Schwalheimer Straße. Zwischen Samstag, 12 Uhr und Montag, 7 Uhr gelangten die aktuell noch unbekannten Straftäter auf das Grundstück, wo sie gewaltsam die teuren LED-Scheinwerfer aus fünf Audi-PKW (A5, A6, Q8) herausrissen und die Autos dabei erheblich beschädigten. Die Polizei ermittelt nun, unter anderem wegen besonders schweren Diebstahls, und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 06031/6010 bei den Ermittlern zu melden. Wer hatte im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge nahe des Autohauses in der Schwalheimer Straße bemerkt? Konnte jemand die Täter bei ihrem Handeln beobachten? Wer kann anderweitig sachdienliche Angaben machen?

Friedberg: Erste Fahrradcodierung voller Erfolg - nächste Termine werden zeitnah bekannt gegeben

Nach der ersten Fahrradcodierung in dieser Saison zieht die Polizei in Friedberg ein positives Resümee. Die verfügbaren Plätze waren wieder einmal sehr begehrt. Zwischen 9 Uhr und 15 Uhr versahen entsprechend geschulte Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte im Verlaufe des Montags insgesamt 36 Bikes und einen Fahrradanhänger mit einer individuellen Kennzeichnung. Für die Teilnahme war eine vorherige Anmeldung erforderlich gewesen. Diese hatte man bereits kurz nach der Ankündigung der diesjährigen Auftaktveranstaltung im Grünen Weg restlos vergeben.

Auch die verfügbaren Termine zur entsprechenden Aktion am morgigen Mittwoch (06.04.2022) bei der Polizei in Büdingen sind bis auf den letzten Platz belegt.

In den kommenden Wochen und Monaten werden, unter anderem in der lokalen Presse, Folgeveranstaltungen rechtzeitig zuvor bekannt gegeben.

Dies Codierung kann potentielle Fahrraddiebe von vorneherein abschrecken. Sollte Ihr Zweirad doch einmal gestohlen werden, ermöglicht der Code der Polizei die schnelle Zuordnung. So können sichergestellte Bikes zeitnah wieder an deren rechtmäßige Eigentümer ausgehändigt werden.

Bad Vilbel: X5-Teile gestohlen

Wie der Polizei mitgeteilt wurde, stahlen Diebe zwischen Sonntagabend (21.30 Uhr) und Montagmorgen (6.50 Uhr) in der Konrad-Adenauer-Straße auch aus einem schwarzen BMW X5 Lenkrad, verbautes Navigationsgerät sowie die Tachometereinheit. Auch in diesem Falle bittet die Polizei in Bad Vilbel unter Tel. 06101/54600 um Hinweise.

Wie bereits berichtet, war es in der Nacht von Sonntag auf Montag zu mehreren, gleich gelagerten Taten in der Quellenstadt gekommen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/5188198).

Florstadt: Honda-Kennzeichen abgerissen

Beide amtlichen Kennzeichen eines in der Frankfurter Straße in Nieder-Mockstadt parkenden grauen Honda Civic haben Diebe zwischen Sonntag (8 Uhr) und Montag (8.30 Uhr) gestohlen. Die Schilder tragen die Kennung "SE-DS 143". Wo sind diese seit der Entwendung aufgetaucht? Hatte jemand den Diebstahl beobachtet? Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06042/96480 bei der Polizei in Büdingen zu melden.

Friedberg: Rüttelplatte von Ladefläche geklaut

Von der Ladefläche eines in der Hanauer Straße abgestellten, orangen Pritschenwagens entwendeten Unbekannte im Zeitraum von Sonntagabend, 20 Uhr bis Montagmorgen, 10 Uhr eine Rüttelplatte im Wert mehrerer Hundert Euro. Außerdem stellte man fest, dass zwei der vier Fahrzeugreifen plattgestochen worden waren. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Bad Vilbel: Fahrzeuge durchwühlt

Eine Seitenscheibe des auf dem Parkplatz des Berufsbildungswerkes in der Huizener Straße abgestellten, schwarzen Chevrolet schlugen Straftäter zwischen Sonntagabend (19 Uhr) und Montagvormittag (11 Uhr) ein. Sie durchwühlten die Rückbank des Fahrzeuges, offenbar ohne jedoch etwas zu entwenden. Der Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Im gleichen Zeitraum war auch ein gelber VW in ähnlicher Art und Weise angegangen. Auch hier entwendeten die Straftäter scheinbar nichts. Hinweise erbittet die Polizei in Bad Vilbel unter Tel. 06101/54600.

Bad Nauheim: Ghost-MTB gestohlen

Ein blaues Mountainbike von Ghost (Modell Kato Essential) im Wert mehrerer Hundert Euro stahlen Fahrraddiebe am Samstagabend zwischen 18 und 19 Uhr aus einem Hinterhof in der Bad Nauheimer Ritterhausstraße. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Niddatal: Unfallflucht im Hölderlinweg

Rund 500 Euro Sachschaden verursachte ein noch unbekannter Autofahrer zwischen Donnerstag, 22 Uhr und Freitag, 12 Uhr an einem schwarzen Mercedes, der im Hölderlinweg (Assenheim) in Höhe der Hausnummer 5 parkte. Der Verursacher war anschließend davongefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Friedberger Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden.

Büdingen: Unfallflucht auf Kundenparkplatz

Einen grauen VW beschädigte derzeit noch unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montagvormittag in der Büdinger Bahnhofstraße. Zwischen 10.30 Uhr und 12 Uhr hatte auf einem Kundenparkplatz in Höhe der Hausnummer 9 ein anderes Fahrzeug den Volkswagen touchiert; offenbar beim Ein- oder Ausparken. Der Verursacher war dann, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 1.500 Euro zu kümmern, davongefahren. Nun ermittelt die Polizei in Büdingen wegen Verkehrsunfallflucht. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06042/96480 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

