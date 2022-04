Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 04.04.2022

Friedberg (ots)

Friedberg: Einbrecher verschreckt

Bei dem Versuch, in ein Autohaus in der Gießener Straße einzubrechen, sind Straftäter am frühen Sonntagmorgen gegen 4.20 Uhr offenbar gestört worden. Polizeistreifen stellten wenige Minuten später ein Loch im dortigen Zaun in Richtung Usa fest. Mögliche Zeugen, denen am frühen Sonntagmorgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge nahe der Gießener Straße aufgefallen waren, werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 mit der Polizei in Friedberg in Verbindung zu setzen.

Wölfersheim: Audi-Kennzeichen entwendet

Beide Kennzeichen eines grauen Audi stahlen Diebe zwischen Donnerstagabend (21.30 Uhr) und Freitagmorgen (9.45 Uhr) in der Berstädter Industriestraße. Hatten Zeugen den Diebstahl möglicherweise beobachtet? Wo sind die Schilder mit der Kennung "GI-KK 1098" seither aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

Karben: Ford demoliert

Auf einem Parkplatz in der Schultheisenwiese im Ortsteil Rendel demolierte zwischen Donnerstagnachmittag (16 Uhr) und Freitagmorgen (7 Uhr) ein bislang Unbekannter einen dort parkenden, grünen Ford. Mit zwei Steinen waren die PKW-Scheiben ringsherum nahezu vollständig eingeschlagen worden. Die Polizei in Bad Vilbel bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 06101/54600 bei den Ermittlern zu melden.

Friedberg: Volvo beschädigt

Einen blauen Volvo beschädigten Unbekannte zwischen Samstagabend (21 Uhr) und Sonntag (12 Uhr) in der Straße "An der Seewiese". So wurden mehrere Fahrzeugscheiben des PKW eingeschlagen und zwei Reifen platt gestochen. Der Sachschaden beträgt rund 2.000 Euro. Die Polizei in Friedberg bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010.

Friedberg: Fahrzeugunterlagen und Sonnenbrille gestohlen Zwischen Freitagabend (18 Uhr) und Samstagnachmittag (14 Uhr) entwendeten Straftäter aus einem in der Raiffeisenstraße parkenden, grauen Kia Fahrzeugunterlagen und eine Sonnenbrille. Wie die Täter in den Innenraum gelangten, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei in Friedberg bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010.

Büdingen: Heckscheibe eingeschlagen

Unbekannte zertrümmerten am Sonntag zwischen 10.15 Uhr und 12.30 Uhr die Heckscheibe eines schwarzen Fiat, der in einem Parkhaus in der Industriestraße abgestellt war. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Büdingen unter Tel. 06042/96480.

Friedberg: Reifen zerstochen - Motorhaube verkratzt

Schäden von rund 1.000 Euro verursachten Unbekannte zwischen Samstagabend (20 Uhr) und Sonntag (12 Uhr) an einem blauen Ford in der Mörler Straße. Im Tatzeitraum hatte jemand zwei PKW-Reifen zerstochen und die Motorhaube zerkratzt.

Zwischen Samstagabend (22.30 Uhr) und Sonntagnachmittag (15 Uhr) zerstachen Unbekannte in der Friedberger Sandgasse drei Autoreifen eines grauen Ford. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 750 Euro.

Bei Fahrtantritt in der Bishop's-Stortfort-Promenade stellte auch der Besitzer eines blauen Audi fest, dass zwei seiner Fahrzeugreifen zerstochen worden waren. Derzeit lässt sich der Tatzeitraum hier eingrenzen auf Samstag, 17.20 Uhr bis Sonntag, 8 Uhr.

Einen platten Reifen beklagte auch der Eigentümer eines schwarzen Renault, der zuvor in der Mörler Straße gestanden hatte. Zwischen Samstagabend (23 Uhr) und Sonntagvormittag (11.45 Uhr) hatte auch hier jemand zugestochen, Sachschaden: etwa 270 Euro.

In der Wintersteinstraße wies am Montagmorgen einer der Reifen eines schwarzen BMW mehrere Einstichstellen auf. Der Reifen war im Zeitraum von Sonntagabend, 23 Uhr bis Montagmorgen, 7 Uhr zerstochen worden.

Die Polizei in Friedberg bittet in den genannten Fällen um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06031/6010.

Bad Vilbel: Gullideckel gegen Auto geworfen

Mehrere Hundert Euro Sachschaden verursachte ein bislang noch Unbekannter zwischen Sonntagabend (18 Uhr) und Montagmorgen (6.30 Uhr) an einem grauen Ford in der Stra0e "Im Mühlengrund". Im Tatzeitraum hatte jemand einen gusseisernen Wasserablauf aus der Straße gehoben und mit diesem eine Fahrzeugscheibe eingeworfen. Allem Anschein nach wurde aus dem Innenraum nichts entwendet. Hinweise erbittet die Polizei in Bad Vilbel unter Tel. 06101/54600.

Bad Vilbel: Straftäter haben es auf Fahrzeugteile abgesehen

In der Nacht auf Montag kam es in Bad Vilbel zu mehreren Einbruchdiebstählen aus Fahrzeugen des Herstellers BMW.

Auf Sonntagabend, 21.30 Uhr bis Montagmorgen, 6.50 Uhr lässt sich der Tatzeitraum eingrenzen, in welchem sich Straftäter gewaltsam Zugang zu einem weißen 5er BMW in der Konrad-Adenauer-Allee verschafften und aus diesem Lenkrad, Navigationssystem und Tacho ausbauten. Der entstandene Schaden dürfte sich hier im mittleren, vierstelligen Bereich befinden.

Wenige Meter weiter traf es, ebenfalls in der Konrad-Adenauer-Allee einen silberfarbenen BMW der Dreierreihe. Auch hier öffnete man das Fahrzeug mit einiger Kraftanstrengung, um Navigationssystem und Tacho zu entwenden. Schaden auch hier: Mehrere Tausend Euro.

Auch im Cäcilienweg stahl man in ähnlicher Weise Tacho und Navi aus einen grauen 3er. Aus einem blauen BMW 435i stahlen Unbekannte neben dem Lenkrad auch das eingebaute Navigationsgerät aus der Mittelkonsole. Wie es den Dieben hier gelungen war, in den Fahrzeuginnenraum zu gelangen, steht aktuell noch nicht fest.

Die Polizei in Bad Vilbel ermittelt und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 06101/54600 zu melden.

Tobias Kremp

Pressesprecher

