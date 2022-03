POL-MG: Lack zerkratzt - Unbekannte beschädigen geparkte Autos

Mönchengladbach (ots) - An drei Tatorten im Mönchengladbacher Stadtgebiet wurden am Donnerstag, 10. März, Einbrüche festgestellt. In Sasserath an der Kölner Straße brachen Unbekannte in der Zeit zwischen Mittwoch, 9. März, 20.15 Uhr, und Donnerstag, 10. März, 9 Uhr in eine Werkstatt ein. Sie nahmen Bargeld daraus mit und entkamen in unbekannte Richtung. Auf Elektroartikel hatten es Einbrecher an der Danziger ...

