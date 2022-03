Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Bekanntgabe der polizeilichen Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2021 am 14.03.2022

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei Mönchengladbach gibt am Montag, 14.03.2022, die Verkehrsunfallentwicklung für das Jahr 2021 im Verkehrssicherheitsbericht bekannt.

Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie findet auch in diesem Jahr die Bekanntgabe nicht in Form einer Pressekonferenz in Präsenzform statt.

Interessierten Journalistinnen und Journalisten wird der Verkehrssicherheitsbericht 2021 am Veröffentlichungstag per E-Mail übersandt.

Medienorgane, die diesen Bericht erhalten möchten werden gebeten, sich bis Montag, 14.03.2022, 09:00 Uhr, unter der E-Mail-Adresse:

pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

zu melden und unter Betreff: VSB 2021 einzugeben.

Am Montag, 14.03.2022, ab 10.30 Uhr, verschickt die Pressestelle der Polizei Mönchengladbach dann den Verkehrssicherheitsbericht 2021 per E-Mail an die Personen bzw. Medienorgane, die sich gemeldet haben. Für Rückfragen und zur Erörterung stehen Polizeipräsident Mathis Wiesselmann und EPHK Klaus Lenarz aus der Direktion Verkehr ab 11.30 Uhr telefonisch zur Verfügung.

Die telefonische Erreichbarkeit wird seitens der Pressestelle mit Übersendung der Unterlagen kommuniziert. (wr)

