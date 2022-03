Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Versuchter Raub mit Messer - Zeugensuche

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwochabend, 09.03.2022, versuchte ein bislang unbekannter, mit einem Messer bewaffneter Mann, in einem Supermarkt an der Konstantinstraße Bargeld zu erbeuten. Nach lautem Rufen eines Mitarbeiters entschloss er sich zur Flucht.

Der Täter betrat die Filiale gegen 20.35 Uhr. Das augenscheinliche Jagdmesser hielt er dabei bereits in der Hand. Aussagen zufolge forderte er einen Mitarbeiter durch gestikulieren und rufen dazu auf, zur Kasse zu kommen. Als dieser aber seiner Kollegin laut "Überfall" zurief und somit auf die Situation aufmerksam machte, flüchtete der Unbekannte aus dem Laden. Er lief zu Fuß über den Parkplatz zur Konstantinstraße und dann weiter nach rechts weg.

Das Messer soll eine silberfarbene Klinge von etwa 20-25 Zentimetern gehabt haben. Der Täter selber wurde wie folgt beschrieben: Ca. 20-30 Jahre alt, etwa 1,90m groß und hellhäutig. Bekleidet war er u.a. mit einer schwarzen Hose, einer blauen Daunenjacke und einer grauen Beanie-Mütze. Ferner trug er bei Tatausführung eine dunkle OP-Maske und hatte einen dunkelgrauen Rucksack mit schwarzen Elementen an der Seite dabei.

Die Polizei ermittelt wegen versuchten schweren Raubes und fragt: Wer hat eine entsprechende Person flüchten sehen oder kann sonstige Angaben zum Tatverdächtigen machen? Hinweise bitte an 02161-290. (cw)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell