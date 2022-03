POL-MG: Radfahrer-Unfall an der Waldhausener Straße - Drei Personen verletzt

Mönchengladbach (ots) - Am Dienstag, 08.03.2022, hat sich gegen 17.30 Uhr an der Speicker Straße ein Verkehrsunfall ereignet, durch den ein 71-jähriger Fußgänger schwer verletzt wurde. Wenngleich zunächst keine Lebensgefahr für ihn bestand, verstarb er leider am darauffolgenden Morgen. Der Fahrer des Linien(gelenk-)busses befuhr die Speicker Straße in Richtung ...

