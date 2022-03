POL-MG: Verkehrsunfall: 71-jähriger Fußgänger stirbt am Folgetag

Mönchengladbach (ots) - Die urlaubsbedingte Abwesenheit eines Paares, das an der Straße Auf der Steinbrücke in Wanlo wohnt, nutzten Einbrecher aus und drangen zwischen dem 1. und dem 8. März in deren freistehendes Einfamilienhaus ein. Indem sie über den Gartenzaun kletterten und dann die Terrassentür mit einem Werkzeug aufhebelten, gelangten die Täter in ihr Haus. Dort durchwühlten sie mehrere Räume. Was genau sie dabei erbeuteten, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch ...

mehr