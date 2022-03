Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Drei Einbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

An drei Tatorten im Mönchengladbacher Stadtgebiet wurden am Donnerstag, 10. März, Einbrüche festgestellt.

In Sasserath an der Kölner Straße brachen Unbekannte in der Zeit zwischen Mittwoch, 9. März, 20.15 Uhr, und Donnerstag, 10. März, 9 Uhr in eine Werkstatt ein. Sie nahmen Bargeld daraus mit und entkamen in unbekannte Richtung.

Auf Elektroartikel hatten es Einbrecher an der Danziger Straße in Windberg abgesehen: Sie brachen zwischen 10.30 Uhr und 13 Uhr in ein Einfamilienreihenhaus ein und stahlen unter anderem einen Beamer und Tablet-PCs.

An der Mathhiasstraße in Eicken stiegen die Täter am Donnerstag zwischen 22 Uhr und 22.20 Uhr in eine Wohnung ein und ließen diverse Elektroartikel mitgehen.

In allen drei Fällen bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen, die sie unter der Telefonnummer 02161-290 annimmt. (jn)

