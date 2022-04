Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Schutzfrau vor Ort in Butzbach -Kirsten Schäfer bietet Sprechstunde

Friedberg (ots)

+++

Künftig besteht für interessierte Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, im Rahmen regelmäßiger Bürgersprechstunden mit der neuen Schutzfrau vor Ort, Kriminalhauptkommissarin Kirsten Schäfer, ins Gespräch zu kommen.

Eine Bürgersprechstunde wird fortan donnerstags zwischen 15 - 18 Uhr im Ratsherrensaal des Alten Rathauses, Marktplatz 1 in Butzbach angeboten. Bitte beachten: Für die Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich. Zwecks Terminvereinbarung melden Sie sich bitte zuvor per Email an svo-pst-butzbach.ppmh@polizei.hessen.de zur Veranstaltung an. Werktags ist dies in der Zeit von 8 - 16 Uhr unter 06033/7043-4660 (alternativ: mobil 0173/6185512) auch telefonisch möglich.

Außerdem besteht jeden ersten Dienstag im Monat zwischen 16 - 18 Uhr die Möglichkeit, im Quartierszentrum, Treffpunkt Degerfeld, John-F.-Kennedystraße 63 in Butzbach eine offene Sprechstunde zu besuchen. Diese findet im Besprechungsraum im ersten Obergeschoss statt. Terminverschiebungen / kurzfristige Absagen werden auf der Internetseite des Treffpunkts Degerfeld sowie vor Ort mittels Aushang bekannt gegeben.

Auch außerhalb der genannten Sprechzeiten erreichen Sie die Kriminalhauptkommissarin werktags zwischen 8 - 16 Uhr telefonisch sowie per Email.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell