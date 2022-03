Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Geparkte Autos im Visier von Dieben + Unbekannte beschädigten russische Lastwagen + Taschendiebstahl in Tiefgarage + Beim Einkaufen bestohlen + Diebe stehlen Hänger + Elektrogeräte und Bargeld + u.a.

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 31.03.2022

+++

Niddatal: Geparkte Autos im Visier von Dieben

Aus einem in der Sternbacher Straße in Bönstadt parkenden, grauen Audi stahlen Diebe im Zeitraum von Dienstag (23 Uhr) bis Mittwoch (6.40 Uhr) etwa 100 Euro Bargeld. Um an die Scheine zu gelangen hatte man zuvor das Fenster auf der Beifahrerseite eingeschlagen. Auch einen schwarzen VW traf es zwischen Dienstag (22 Uhr) und Mittwoch (7.30 Uhr) in der Kaicher Straße. Scheinbar waren der oder die Täter hier aber nicht fündig geworden, sodass es bei Sachschäden blieb.

Gegen 2.40 Uhr machte sich im Sternbacher Weg jemand an einem weißen Ford zu schaffen. Dort wurde eine Person mit über den Kopf gezogener Kapuze, Mund-Nasenschutz und schwarzen Handschuhen dabei beobachtet, wie sie aus dem offenbar nicht abgeschlossenen Kombi einen 5-Euro-Schein und Kleingeld entwendete.

Die Polizei in Friedberg bittet in den genannten Fällen um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06031/6010.

+++

A5/ Wetterau: Unbekannte beschädigten russische Lastwagen - die Polizei ermittelt Auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage Wetterau Ost an der A5 in Fahrtrichtung Kassel kam es Ende letzter Woche zu mehreren Sachbeschädigungen an parkenden LKWs mit russischer Zulassung durch bisher unbekannte Täter. Zwischen Donnerstagabend (24.3., 20 Uhr) und Freitagmorgen (25.3.,1 Uhr) waren vor allem Kühlwasserschläuche und Keilriemen an insgesamt vier LKW durchtrennt worden. Außerdem beschmierten Unbekannte deren Auflieger mittels roter Farbe. Die Polizei bittet um Hinweise möglicher Zeugen zu den genannten Taten unter Tel. 06031/6010.

+++

Bad Vilbel: Taschendiebstahl in Tiefgarage

Eine 87-jährige Seniorin ist am Mittwochvormittag nach dem Einkaufen in der Tiefgarage eines Einkaufszentrums am Dortelweiler Platz bestohlen worden. Gegen 11 Uhr war die ältere Dame dort von einem Unbekannten in ein Gespräch verwickelt worden. Wenige Minuten später stellte sie dann fest, dass die zuvor in einer Jackentasche aufbewahrte Geldbörse fehlte. Den etwa 50 Jahre alten Tatverdächtigen beschreibt die Geschädigte als schlanken, ungefähr 160 cm großen Mann. Hinweise erbittet die Kripo in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

+++

Bad Vilbel: Beim Einkaufen bestohlen

Einer 68-jährigen Seniorin wurde am Mittwochnachmittag während des Einkaufens in einem Lebensmittelmarkt in der Homburger Straße 74 bestohlen. Zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr befand sich die Geschädigte an einem Gemüseregal, als sie von einem Unbekannten angesprochen und in ein Gespräch verwickelt wurde. Erst an der Kasse bemerkte sie das Fehlen ihres Portemonnaies. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen etwa 160 bis 170 cm großen Mann im Alter von 20 bis 25 Jahren handeln. Dieser trug eine schwarze Pudelmütze, eine Brille mit dunklem Gestell und eine schwarze Jacke. Er soll nur gebrochen deutsch gesprochen haben. Hinweise erbittet die Kripo in Friedberg, Tel. 06031/6010.

+++

Friedberg: Einbrecher scheitern

Bei einem versuchten Einbruch blieb es zwischen Dienstagabend (18 Uhr) und Mittwochnachmittag (16.30 Uhr) an einem Bürogebäude in der Straßheimer Straße. Im Tatzeitraum hatten Straftäter dort vergeblich versucht, ein Fenster aufzuhebeln. Dieses hielt jedoch stand, sodass der oder die Täter sich unverrichteter Dinge aus dem Staub machten. Nun ermittelt die Wetterauer Kriminalpolizei. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

+++

Bad Nauheim: Motorroller geklaut

Unbekannte entwendeten im Verlaufe des Sonntagmorgens einen in der Bad Nauheimer Hauptstraße parkenden Motorroller von Yamaha. Die Modellbezeichnung des silberfarbenen Kleinkraftrad, an welchem das blaue Versicherungskennzeichen "988 SBU" angebracht gewesen war, lautet "NEOS 50". Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

+++

Bad Nauheim: Diebe stehlen Hänger

Einen beladener PKW-Anhänger im Wert von etwa 3.500 Euro entwendeten Diebe in der Bad Nauheimer Ringstraße zwischen Mittwochnachmittag (16 Uhr) und Donnerstagmorgen (9.30 Uhr). Der Hänger des Herstellers "Saris", Modell "C2000" stand im Tatzeitraum ohne Zugfahrzeug im Bereich der 30er Hausnummern. An diesem war zumindest bis zum Diebstahl das Kennzeichen LB-GW 915 angebracht. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

+++

Florstadt: Elektrogeräte und Bargeld

...entwendeten Einbrecher zwischen Montagabend (21.30 Uhr) und Donnerstagmorgen (8 Uhr) in der Nieder-Florstädter Jahnstraße. Die Diebe hatten sich dort gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus verschafft, welches sie anschließend nach Wertgegenständen durchsuchten. Aus diesem entwendeten sie einen Fernseher, einen Drucker sowie etwa 20 Euro Bargeld. Die Kriminalpolizei in Friedberg ermittelt nun und bittet mögliche Zeugen, denen im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Jahnstraße aufgefallen waren, sich unter Tel. 06031/60910 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell