Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Polizei sucht Zeugen - mutmaßliche Einbrecherinnen flüchten Richtung Altstadt

Recklinghausen (ots)

Ein Zeuge beobachtete am Dienstag, gegen 16.15 Uhr, zwei verdächtige Mädchen, die ein Grundstück an der Wittener Straße betraten und über einen Zaun kletterten. Als der Zeuge sie dann ansprach, hebelten sie augenscheinlich an der Tür eines Wintergartens. Die Mädchen flüchteten sofort in Richtung Altstadt. Beschreiben konnte er die zwei Flüchtigen wie folgt: 14 - 17 Jahre, athletische Statur, schwarze lange Haare, eine trug einen Pferdeschwanz (etwa rückenlang), schwarze Mäntel, einer davon mit dunkelbraunem Pelzkragen, schwarze Strumpfhose, helle Turnschuhe, sie sprachen kein Deutsch. Die informierte Polizei konnte keine Verdächtigen mehr antreffen.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel.: 0800 2361 111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell