Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Frau auf Parkplatz angefahren

Recklinghausen (ots)

Auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Dortmunder Straße ist am Dienstagnachmittag eine 62-jährige Frau aus Castrop-Rauxel leicht verletzt worden. Die Frau wollte gegen 15.45 Uhr den Einkaufswagen zurückbringen und wurde dabei von einem weißen Transporter angefahren. Der Fahrer stieg aus und gab seine Personalien an. Als die Polizei eintraf, war der Mann allerdings verschwunden. Die Überprüfung der angegebenen Personalien ergab, dass der Mann keinen Führerschein besitzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Dem Mann droht nicht nur eine Anzeige wegen des "Fahrens ohne Fahrerlaubnis", es wurde auch eine Anzeige wegen des "Unerlaubten Entfernens vom Unfallort" (Unfallflucht mit Personenschaden) geschrieben.

