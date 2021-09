Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Weddern/ Segway-Fahrt endet mit Blutprobe

Coesfeld (ots)

Für einen 34-jährigen Dülmener endete die Segway-Fahrt am Mittwoch (08.09.21) mit der Abgabe einer Blutprobe. Gegen 21.50 Uhr kontrollierten Polizisten den Mann in der Bauerschaft Weddern. Der Mann fuhr mit dem Elektrokleinstfahrzeug in Richtung Dülmen. Da es Hinweise auf einen Drogenkonsum gab, boten die Polizisten dem Mann einen freiwilligen Drogentest an. Diesen lehnte der 34-Jährige ab. Aus diesem Grund entnahm ein Arzt dem Mann im Krankenhaus eine Blutprobe. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren ein.

