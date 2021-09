Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Kreuzstraße/ Straßenschild beschädigt

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben an der Kreuzstraße in Olfen den Mast eines Straßenschildes am Ansatz abgetrennt. Diesen legten sie anschließend ins Beet. Aufgefallen ist das gegen 10 Uhr am Dienstag (07.09.21). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

