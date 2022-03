POL-RE: Recklinghausen: Unfall auf Supermarkt-Parkplatz

Recklinghausen (ots) - Waltrop Zwischen 17 Uhr und 21.15 Uhr verursachte ein unbekannter Autofahrer am Sonntag einen Schaden von ca. 3.000 Euro. Das beschädigte Firmenfahrzeug, ein Hyundai Ionios, stand an der Riphausstraße vor einem Lokal. Hinweise auf den Verursacher liegen bisher nicht vor. Haltern am See Ein bisher unbekannter Autofahrer war am Montagabend um 21.20 Uhr auf der Weseler Straße in Richtung Wulfen ...

