POL-RE: Bottrop: Fahrradfahrer stürzt nach Zusammenstoß mit Auto

Recklinghausen (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache kam am Montagnachmittag ein 22-jähriger Dattelner mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in den Wasserbach. Der Dattelener war um 14 Uhr auf dem Uferweg in Richtung Ahsener Straße unterwegs, als er in Höhe der Fuchskuhle von der Fahrbahn abkam. Der Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus ...

