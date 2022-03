Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Waltrop

Zwischen 17 Uhr und 21.15 Uhr verursachte ein unbekannter Autofahrer am Sonntag einen Schaden von ca. 3.000 Euro. Das beschädigte Firmenfahrzeug, ein Hyundai Ionios, stand an der Riphausstraße vor einem Lokal. Hinweise auf den Verursacher liegen bisher nicht vor.

Haltern am See

Ein bisher unbekannter Autofahrer war am Montagabend um 21.20 Uhr auf der Weseler Straße in Richtung Wulfen unterwegs, als er etwa 250m vor der Lembecker Straße über die Mittellinie fuhr. Zeitgleich fuhr ein 43-jähriger Dorstener in entgegengesetzter Richtung und wich dem Unbekannten aus, um nach seiner Schilderung einen Unfall zu vermeiden. Dabei kollidierte der Dorstener mit einem am Fahrbahnrand geparkten Auto. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von schätzungsweise 22.000 Euro. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit.

Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell