Polizei Wuppertal

POL-W: W Taxi kollidierte mit Verkehrsinsel - zwei Leichtverletzte

Wuppertal (ots)

Heute Morgen (14.07.2021, gegen 07:00 Uhr) kam es auf der Straße Schwarzbach in Wuppertal-Oberbarmen zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten.

Ein 79-jähriger Taxifahrer befuhr die Straße in Richtung Am Diek. Aus bislang ungeklärter Ursache prallte er gegen die mittig auf der Straße befindliche Verkehrsinsel. Hierbei enstand Sachschaden in Höhe von etwa 8500 Euro. Das Taxi wurde so schwer beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste.

Im Fahrzeug befanden sich zum Unfallzeitpunkt zwei weibliche Fahrgäste (42 und 17 Jahre). Diese erlitten bei dem Zusammenstoß Verletzungen und mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Für die Unfallaufnahme und die Räumung der Unfallstelle blieb die Straße in Fahrtrichtung Am Diek für etwa 1,5 Stunden gesperrt. (weit)

