POL-RE: Castrop-Rauxel: Unfall auf B235 - Junge auf Fahrrad angefahren

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Henrichenburger Straße/Recklinghauser Straße ist am Dienstagabend ein 12-jähriger Junge aus Castrop angefahren und verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 41-jährige Autofahrerin aus Castrop-Rauxel gegen 20 Uhr von der Recklinghauser Straße nach links auf die Henrichenburger Straße/B235 abbiegen. Dabei stieß sie mit dem Jungen zusammen, der gerade die Straße mit seinem Fahrrad an der (Fußgänger-)Ampel überquerte. Der Junge kam vermutlich mit leichten Verletzungen davon - er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Henrichenburger Straße musste während der Unfallaufnahme in Richtung Habinghorst gesperrt werden.

