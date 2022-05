Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220518-4: Zeugensuche nach Einbruch in Corona-Testzentrum

Bergheim (ots)

Wertgegenstände entwendet.

Die Polizei sucht derzeit nach unbekannten Tätern, die in der Nacht zu Dienstag (17. Mai) in ein Bergheimer Testzentrum eingebrochen sind. Die Einbrecher sollen zwischen Montagabend (16. Mai) 20 Uhr und Dienstagmorgen (17. Mai) 6 Uhr in einen Test-Container an der Straße "In den Benden" eingedrungen sein. Laut derzeitigem Sachstand entwendeten sie elektronische Geräte.

Mitarbeiter des Testzentrums alarmierten die Polizei. Die Beamten sicherten die Spuren am Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen im oben genannten Tatzeitraum richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell