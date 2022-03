Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Tragischer Verkehrsunfall: Zwei Personen an der Unfallstelle verstorben - eine weitere Personen wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert und verstarb im Krankenhaus

Unna (ots)

Bei einem tragischen Verkehrsunfall am Samstag (05.03.2022) auf der Werler Straße, ca. 800 Meter hinter dem Schafhauser Weg, in Unna, sind ein 56 jähriger Mann aus Unna und eine 51 jährige Frau aus Arnsberg noch am Unfallort verstorben. Eine weitere weibliche Person aus Arnsberg (46 Jahre) wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert und verstarb einige Stunden später.

Gegen 17.05 Uhr befuhr ein Unnaer die Werler Straße aus Richtung Unna in Richtung Werl. Aus bislang ungeklärten Gründen kam er mit seinem PKW Audi nach links von der Fahrbahn ab und stieß hier mit einem weiteren Audi, der mit zwei Frauen besetzt war, frontal zusammen. Ein Fahrzeug geriet in Brand. Der Mann und die Beifahrerin des zweiten PKW verstarben an der Unfallörtlichkeit.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Werler Straße in beide Richtungen gesperrt.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Die Ermittlungen zur konkreten Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell