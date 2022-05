Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Kerpen - Alkohol und Drogen - Autofahrer kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Sonntagmorgen (22.Mai) um 08.47 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann aus Vettweiß mit seinem Mercedes die K 17 von Kerpen in Richtung B 264. Plötzlich kam er aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, rutschte in das dortige Feld und überschlug sich zwei Mal. Der verunfallte Fahrer verletzte sich dabei leicht, konnte aber selbständig seinen PKW verlassen. Hinzugerufene Polizisten stellten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,24 Promille. Da die Augen des jungen Fahrers stark gerötet waren, führten die Beamten einen Drogentest durch. Dieser zeigte ein positives Ergebnis hinsichtlich Cannabis und Amphetamin an. Ein Arzt entnahm dem 22-Jährigen eine Blutprobe und Polizisten stellten seinen Führerschein sicher. Da der verunfallte PKW nicht mehr fahrbereit war, schleppte ein Abschleppunternehmen das Fahrzeug auf Wunsch des Autofahrers ab. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (bme)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell