POL-REK: 220523-2: Einbrecher stahlen Tresor und Schmuck

Hürth, Pulheim (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach zwei Wohnungseinbrüchen

Am Samstag (21. Mai) haben Polizisten Anzeigen zu Wohnungseinbrüchen in Hürth und Pulheim aufgenommen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 suchen Zeugen, die Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können.

Bei dem ersten Fall in Hürth verschafften sich der oder die unbekannten Täter ersten Erkenntnissen zufolge Zutritt über ein Hoftor zu dem Innenhof eines Einfamilienhauses an der Kölner Straße. Dort hebelten die Einbrecher in der Zeit von Freitag (20. Mai) 10.30 Uhr und Samstag 9.30 Uhr ein zum Innenhof gelegenes Fenster auf und entwendeten einen Tresor aus dem Einfamilienhaus.

Zu einem weiteren Einbruch kam es am Samstagnachmittag in Pulheim am Tannenweg. Gegen 16 Uhr lösten die unbekannten Täter die Alarmanlage eines Einfamilienhauses aus. Ersten Erkenntnissen zufolge waren sie von einem Fußweg über einen Zaun in den Garten gestiegen. Im Anschluss kletterten die Unbekannten auf einen Balkon und hebelten eine Terrassentür auf. Nach bisherigem Sachstand entwendeten die Täter Schmuck und flohen im Anschluss wieder auf den Fußweg hinter den Wohnhäusern am Tannenweg.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (akl)

