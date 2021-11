Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Unbekannte brechen in Wohnung ein

Neukirchen-Vluyn (ots)

Einbrecher sind in eine Wohnung am Terniepenweg eingedrungen. Die Täter kamen über die Terrasse und schlugen die Scheibe eines Fensters ein. Sie durchwühlten das Erdgeschoss, die erste Etage, den Dachboden, den Keller und weitere Räume. Gestohlen haben sie in der Zeit zwischen Montag, 10 Uhr, und Dienstag, 15 Uhr, vermutlich nichts.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neukirchen-Vluyn unter der Telefonnummer 02845 / 3092-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell