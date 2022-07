Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Feuer auf abgeernteten Getreidefeld ++ Junger Kradfahrer verunglückt -Polizei sucht Zeugen-

Rotenburg (ots)

Junger Kradfahrer verunglückt -Polizei sucht Zeugen-

Scheeßel. Am heutigen Mittwochmorgen, gegen 09.20 Uhr, kam es in der Gemarkung Büschelskamp zu einem Verkehrsunfall. Ein 16-jähriger Scheeßeler befuhr mit seinem Leichtkraftrad den Büschelweg aus Richtung Büschelskamp kommend in Fahrtrichtung B 75. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in Höhe der Einmündung eines Wirtschaftsweges zu Fall. Er zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zu und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können. Mitteilungen werden unter der Rufnummer 04263/985160 an die Polizeistation Scheeßel erbeten.

Feuer auf abgeernteten Getreidefeld

Scheeßel/Ostervesede. Am Mittwochvormittag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brandeinsatz am Deepener Weg in der Gemarkung Ostervesede gerufen. Bei Erntearbeiten war es an einem defekten Mähdrescher zu Funkenflug gekommen. Dadurch entzündete sich auf einer Fläche von ca.50.000 Quadratmeter das Stroh auf dem abgeernteten Feld. Den eingesetzten Feuerwehren gelang es den Mähdrescher und das noch nicht abgemähte Getreide vor den Flammen zu schützen, so dass sich der Sachschaden in Grenzen hielt.

