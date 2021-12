Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Polizeieinsatz anlässlich mehrerer Demonstrationen im Landkreis

Landkreis MSE (ots)

Für den 13.12.2021 wurden bei der Versammlungsbehörde des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte Demonstrationen mit Bezug zur aktuellen Coronapolitik in mehreren Städten angemeldet. Zur Absicherung der Versammlungen brachte die Polizeiinspektion Neubrandenburg 72 Beamte zum Einsatz und begleitete Aufzüge in Neubrandenburg, Malchow, Röbel und Waren. Insbesondere in der Kreisstadt kam es aufgrund von kurzzeitigen Straßensperrungen zu leichten Einschränkungen im Straßenverkehr.

Alle Versammlungen verliefen überwiegend störungsfrei und ohne Vorkommnisse.

In Neubrandenburg versammelten sich 1.200 Teilnehmer und zogen ab 18:45 Uhr vom Marktplatz entlang der Demminer Straße, durch die Ihlenfelder Vorstadt und das Vogelviertel. Über die Fußgängerbrücke am Bahnhof begaben sich die Versammlungsteilnehmer zurück zum Ausgangspunkt. Zwischenzeitlich stoppte der Aufzug planmäßig für die Durchführung mehrerer Zwischenkundgebungen. Aufgrund der überraschend hohen Teilnehmerzahl wurde der Versammlungsleiter aufgefordert weitere Ordner zur Absicherung der Demonstration zu benennen. Diese wiesen die Versammlungsteilnehmer, insbesondere an den Orten der Zwischenkundgebungen, auf die Einhaltung des vorgegebenen Abstands von 1,5m zu anderen Personen hin. Alternativ wurde auf das Tragen der Masken verwiesen. Um 21:20 Uhr erklärte der Versammlungsleiter die Demonstration für beendet.

In Malchow zogen in der Zeit von 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr 120 Versammlungsteilnehmer vom Neuen Markt über die Güstrower Straße in Richtung Alter Markt und wieder zurück zum Neuen Markt.

In Röbel versammelten sich 150 Teilnehmer auf dem Marktplatz und zogen in der Zeit von 18:00 Uhr bis 18:45 Uhr entlang der Straße der Deutschen Einheit zum Stadthafen. Von hieraus nahm der Aufzug die gleiche Strecke zurück zum Ausgangspunkt.

Der in Waren angemeldeten Demonstration schlossen sich 500 Personen an. In der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:15 Uhr zogen die Teilnehmer beginnend am Neuen Markt in Richtung Hafen, zum Müritzeum und über die Lange Straße zurück zum Neuen Markt. Zu Beginn sowie zum Ende fanden Kundgebungen statt. Aufgrund der großen Anzahl an Versammlungsteilnehmern musste unter anderem die Strandstraße gesperrt werden. Dies wurde erforderlich, um die Abstände zwischen den Personen besser gewährleisten zu können. Hierdurch kam es zu entsprechenden, aber leichten Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der Innenstadt.

Eine weitere Versammlung führten 180 Personen gegen 19:00 Uhr in Neustrelitz durch. Hierzu lag der Versammlungsbehörde des Landkreises sowie der Polizei nicht die erforderliche Anmeldung vor. Mit den vor Ort befindlichen Personen nahmen die Beamten des Polizeihauptreviers Neustrelitz Kontakt auf. Eine Person erklärte sich bereit, die Versammlungsleitung zu übernehmen und stellte sich der Polizei als Ansprechpartner zur Verfügung. Unter Einhaltung der vor Ort formulierten Auflagen, zog der Aufzug beginnend und endend am Markt, ohne Vorkommnisse durch die Innenstadt. Vor dem Rathaus stellten Teilnehmer vereinzelt Kerzen ab. Die Versammlung wurde um 19:45 Uhr beendet.

