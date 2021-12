Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl eines Ford Mondeo angezeigt

Altentreptow (ots)

Am 13.12.2021 wurden Beamte des Polizeireviers Malchin gegen 08:05 Uhr über einen Pkw-Diebstahl in Altentreptow informiert. Den Beamten teilte der Eigentümer mit, seinen 5 Jahre alten Ford Mondeo letztmalig am Vorabend gegen 20 Uhr vor dem Haus in der Oberbaustraße abgestellt gesehen zu haben. Der weiße Pkw mit den Kennzeichen AT-XY999 hatte einen Neuwert von 27.000 Euro. Markant ist ein rechtsseitig an der Heckklappe aufgebrachter Aufkleber des Fußballvereins FC Hansa Rostock.

Der Pkw wurde zur Fahndung ausgeschrieben und eine Strafanzeige gefertigt.

Bürger, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Malchin unter 03994-231 224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell