Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Garageneinbruch, Großefehn - Mehrere Pkw aufgebrochen, Wiesmoor - Tasche gestohlen, Norden - Räuberische Erpressung, Norden - In Wohnung eingebrochen, Brandgeschehen in der UEK Aurich

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Garageneinbruch

In der Nacht zu Montag, den 12.09.2022, zwischen 20:00 Uhr und 10:00 Uhr, brach ein Unbekannter in eine Garage im Haxtumer Ring in Aurich ein. Der Täter drückte gewaltsam das Garagentor auf und verschaffte sich hierdurch Zutritt in die Räumlichkeit. Nachdem der Unbekannte ein Funkgerät und eine Antenne erbeute, flüchtete er unerkannt. Die Polizei Aurich nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 04941 606-215 entgegen.

Großefehn - Mehrere Pkw aufgebrochen

In der Nacht zu Montag, den 12.09.2022, kam es in Großefehn zu mehreren Pkw-Aufbrüchen. Unbekannte hebelten in der Lindenstraße, Unter der Gaste und im Kampersweg gewaltsam die Scheiben dreier Pkw auf und erbeuteten unter anderem zwei Geldbörsen. Nach der Tatbegehung gelang ihnen unerkannt die Flucht. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606-215.

Wiesmoor - Tasche gestohlen

Ein Diebstahl einer Handtasche ereignete sich am Sonntagabend, den 11.09.2022, in Wiesmoor. Gegen 19:45 Uhr stellte die Geschädigte ihren silbernen Mercedes SLK auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios im Amaryllisweg ab. Ihre Handtasche hinterließ die Frau im Fußraum ihres Pkw. Als die Frau gegen 20:18 Uhr wieder zu ihrem Pkw zurückkehrte, bemerkte sie das Fehlen ihrer Handtasche. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Wiesmoor unter 04944 914050 zu melden.

Norden - Räuberische Erpressung

Zu einer räuberischen Erpressung kam es am gestrigen Montagabend in Norden. Gegen 21:25 Uhr wurde ein 35-Jähriger Norder, der sich mit einer zuvor gekauften Pizza auf dem Heimweg befand, in der Straße Am Galgenberg von einer männlichen Person angesprochen und zur Herausgabe seines Bargeldes aufgefordert. Nachdem der 35-Jährige verneinte, verlieh der Täter seiner Forderung Nachdruck und drohte mit der Anwendung von Gewalt. Dieses Mal forderte der Täter jedoch nicht die Herausgabe des Geldes, sondern die der Pizza. Der Täter versuchte die Flucht des Opfers durch einen Griff an dessen Kleidung zu verhindern, scheiterte hierbei jedoch. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter 04931 9210 zu melden.

Norden - In Wohnung eingebrochen

Unbekannte brachen in der Nacht zu Montag in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses in Norden ein. Zwischen Sonntag, 20:00 Uhr, und Montag, 10:30 Uhr, verschafften sich die Täter durch ein Auftreten der Eingangstür Zutritt in die Wohnung im Warfenweg. Nachdem die Täter eine Spielekonsole und Bargeld erbeuteten, flüchteten sie unerkannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Sonstiges

Nachtragsmeldung zum Brandgeschehen in der UEK Aurich Im Rahmen der Brandursachenermittlung erfolgte am gestrigen Vormittag durch Brandermittler der Polizei Aurich eine Begehung des Brandortes. Dabei konnte der vorherige Verdacht, dass es sich bei der Brandursache um einen technischen Defekt eines elektronischen Gerätes handeln könnte, bestätigt werden. Eine Brandstiftung kann nach derzeitigem Ermittlungsstand ausgeschlossen werden. Der Brandausbruch wurde im Empfangsbereich der Endoskopie im vierten Stock der Klinik verortet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell