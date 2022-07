Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen-St.Hubert: Unfall auf Zebrastreifen - 3-Jähriger beteiligt

Kempen-St.Hubert (ots)

Am Abend des 25.07.2022 hat sich gegen 18.30 Uhr ein Unfall auf einem Zebrastreifen auf der Bahnstraße in St. Hubert ereignet. Ein 56-jähriger Kempener fuhr mit seinem Pkw auf der Bahnstraße in Fahrtrichtung St. Hubert. Vor dem dortigen Fußgängerüberweg hatte er sich vergewissert, dass niemand den Überweg betreten wollte und daraufhin seine Fahrt fortgesetzt. Als er den Überweg bereits zur Hälfte passiert hatte, kollidierte ein 3-jähriger Radfahrer mit der hinteren Beifahrertüre. Der Junge war mit seiner 32-jährigen Mutter, beide auf dem Fahrrad, auf der Königsstraße in Fahrtrichtung Bendenstraße unterwegs. Sie hatte auf der Straße kein Fahrzeug wahrgenommen, weshalb sie dem 3-Jährigen kein Signal gab, anzuhalten. Der Junge verletzte sich bei dem Unfall leicht. /AM (656)

