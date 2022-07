Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Unfall zwischen Pkw und Fahrrad - 52-Jährige schwer verletzt

Kempen (ots)

Am Morgen des 25.07.2022 hat sich in Kempen ein Unfall auf der St. Huberter Straße zwischen einer Radfahrerin und einem Pkw-Fahrer ereignet. Ein 53-jähriger Deutscher aus Wachtendonk fuhr mit seinem Pkw in den dortigen Kreisverkehr ein und wollte diesen auf der St. Huberter Straße in Fahrtrichtung Kempen verlassen. Beim Ausfahren schaute der Wachtendonker nicht ordnungsgemäß und kollidierte mit der von rechts kommenden 52-jährigen Radfahrerin. Die Kempenerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. /AM (653)

