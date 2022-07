POL-VIE: Willich-Neersen: Einbruch in Doppelhaushälfte - Polizei bittet um Hinweise

Grefrath-Oedt (ots) - Am 23.07.2022 hat gegen 01.15 Uhr ein Pkw auf der Mühlengasse gebrannt. Ein Zeuge fuhr an dem Parkplatz des dort liegenden Sportplatzes vorbei und stellte fest, dass ein Pkw im Bereich des Hecks in Brand stand. Eine Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen. Deswegen sucht die Polizei nun Zeugen. Wenn Sie in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Nähe des Sportplatzes verdächtige Beobachtungen ...

mehr