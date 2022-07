Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Alleinunfall mit Padelec - 65-Jährige verletzt

Tönisvorst-St. Tönis: (ots)

Am Sonntag den 24. Juli 2022 gegen 12:45 Uhr befuhr eine 65-Jährige Pedelec-Fahrerin die Krefelder Straße in Fahrtrichtung Innenstadt St. Tönis. Während der Fahrt geriet die Krefelderin mit ihrem Vorderrad auf die Straßenbahnschienen und stürzte. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. /BJ (647)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell