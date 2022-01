Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Trunkenheitsfahrt in Sassnitz

Sassnitz (LK VR) (ots)

Am 18.01.2021 um 18:50 Uhr befuhr ein 38-jähriger, männlicher, deutscher Radfahrer die Stralsunder Straße in Sassnitz. Beamte des Polizeirevieres Sassnitz kontrollierten den Mann und stellten vorherigen Alkoholkonsum fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte 1,91 Promille an. Bei dem Tatverdächtigen wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Es wurde eine Strafanzeige gegen den Mann gefertigt.

Verena Splettstößer

Erste Polizeihauptkommissarin Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg Telefon: 0395 5582 2131 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell