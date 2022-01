Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Alkoholisierter Fahrzeugführer mit 1,35 Promille, ohne Fahrerlaubnis und mit offenem Haftbefehl gestoppt

Malchin (LK MSE) (ots)

Am 17.01.2022 gegen 19.00 Uhr führte eine Streifenwagenbesatzung der Malchiner Polizei bei einem Skoda-Fahrer eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Das Fahrzeug wurde auf der L35 in Höhe der Ortschaft Bartow gestoppt, nachdem der Fahrer durch seine Fahrweise in Schlangenlinie aufgefallen war. Beim 39-jährigen deutschen Staatsbürger wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,35 Promille. Von einem Arzt wurde ihm daraufhin eine Blutprobe entnommen. Der Fahrer war zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die weitere Personenüberprüfung ergab, dass der 39-jährige wegen ähnlicher Vergehen in der Vergangenheit zur Festnahme ausgeschrieben war, weshalb er zunächst ins polizeiliche Gewahrsam genommen wurde. Ein Richter wird nun das weitere Vorgehen zu seiner Person bestimmen.

