Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Hoser: Brände in Wohnungen - Technischer Defekt und verbranntes Essen sorgen für Rauchentwicklung

Viersen-Hoser (ots)

Am 24.07.2022 hat es in Hoser zwei verschiedene Brände in Wohnungen gegeben. Gegen 03.00 Uhr kam es zu einem Brand in einer Wohnung auf der Straße ´Am Lützenberg`. Der dort wohnende 24-Jährige war über das Wochenende nicht zuhause. Der 26-jährige Nachbar wollte mit dem Schlüssel nach dem Rechten sehen und stellte dabei fest, dass die Wohnung unter starkem Rauch stand. Die Feuerwehr konnte den Brand vollständig löschen. Die Ermittlungen ergaben, dass die Brandursache ein am Strom angeschlossener Laptop war. Ein Tisch, ein Stuhl und der Laptop wurden beschädigt. Weitere Sachschäden entstanden nicht. Am Abend dann kam es gegen 21.38 Uhr auf der Hardter Straße zu einem Brand. Der 39-jähjrige Nachbar des dort wohnenden Ehepaars hörte Rauchmelder aus dessen Wohnung. Der Viersener trat daraufhin die Wohnungstüre des Ehepaares ein, da diese auf Klingeln nicht reagierten. Die 60-jährige Frau und der 67-jährige Mann wurden durch den Nachbarn nach draußen begleitet und mit einem Rettungswagen ins nahe gelegene Krankenhaus gebracht. Grund für den Brand war angebranntes Essen. Die Feuerwehr konnte den Brand vollständig löschen. Es ist zu keinem Gebäudeschaden gekommen. /AM (648)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell