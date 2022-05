POL-SO: Folgemeldung: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Paderborn und der Kreispolizeibehörde Soest

Lippstadt (ots) - Am Montag, 30. Mai, gegen 15.30 Uhr, wurde in einer Wohnung an der Schulenburgstraße in Lippstadt eine 57-jährige Frau tot aufgefunden. Die Strafverfolgungsbehörden ermitteln wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes. Nach dem bisherigen Ermittlungsergebnis starb die Frau durch stumpfe Gewalt ...

