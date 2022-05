POL-SO: Folgemeldung: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Paderborn und der Kreispolizeibehörde Soest

Warstein- Sichtigvor (ots) - Opfer eines Handtaschendiebstahls wurde am Montag, 30. Mai, eine 84-jährige Frau in einem Supermarkt an der Möhnestraße. Gegen 14.10 Uhr wurde die Seniorin von einer Frau angesprochen und dadurch abgelenkt. Glücklicherweise bewahrte sie den Pin ihrer EC-Karte nicht in ihrer Geldbörse auf, da Unbekannte unmittelbar versuchten mit der entwendeten Karte Geld an einem Geldautomaten in Belecke abzuheben. Die Tatverdächtige ist zwischen 45 und 50 ...

mehr