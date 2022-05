Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Paderborn und der Kreispolizeibehörde Soest

Lippstadt (ots)

Am Montag, 30. Mai, gegen 15.30 Uhr, wurde in einer Wohnung an der Schulenburgstraße in Lippstadt eine 57-jährige Frau tot aufgefunden. Die Strafverfolgungsbehörden ermitteln wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes. Nach dem bisherigen Ermittlungsergebnis starb die Frau durch stumpfe Gewalt gegen den Hals. Eine Obduktion findet heute statt. Die Beamten nahmen den 34-jährigen Sohn der Verstorbenen in Gewahrsam. Dieser lebte gemeinsam mit seiner pflegebedürftigen Mutter in einer Wohnung. Der Tatverdächtige hatte einen Rechtsanwalt aufgesucht und von der Tat berichtet, wobei er den Rechtsanwalt gebeten hatte, die Strafverfolgungsbehörden zu informieren. Derzeit befindet sich der Tatverdächtige in einer Klinik. Die Beantragung eines Haftbefehls oder Unterbringungsbeschlusses wird geprüft. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an. Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden.(jb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell