POL-ME: 56 km/h zu schnell: Verkehrsdienst misst 63 Verstöße - Heiligenhaus - 2111118

63 Geschwindigkeitsverstöße stellte der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Mettmann im Rahmen einer Kontrollaktion am vergangenen Samstag (20. November 2021) in Heiligenhaus fest. Zwischen 19 Uhr und 0 Uhr kontrollierte die Polizei auf der Pinner Straße die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer. An dieser Stelle ist innerhalb der geschlossenen Ortschaft 50 km/h pro Stunde erlaubt.

Unrühmlicher Rekordhalter im Rahmen dieser Messaktion war ein Mann aus dem Kreis Mettmann, der mit seinem Kleinwagen 56 km/h abzüglich des Toleranzwertes zu schnell unterwegs war. Ihm drohen zwei Punkte in Flensburg, zwei Monate Fahrverbot, und ein saftiges Bußgeld von 560 Euro.

