Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Alleinunfall eines Radfahrers - Alkohol konnte nachgewiesen werden

Viersen (ots)

Am 24.07.2022 hat es gegen 20.00 Uhr einen Alleinunfall mit einem Radfahrer auf dem Aachener Weg in Viersen gegeben. Der 65-Jährige befuhr mit seinem Pedelec den Waldweg. An einer Einmündung stürzte der Grefrather ohne Fremdeinwirkung beim Linksabbiegen zu Boden. Durch eine Zeugin wurde der 65-Jährige am Boden liegend gefunden. Die Einsatzkräfte führten einen freiwilligen Alkoholtest durch, welcher mit knapp 1,5 Promille positiv anschlug. Der Radfahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde ins nahegelegene Krankenhaus gebracht. Eine Blutabnahme wurde angeordnet. /AM (651)

