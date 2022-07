Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Reihenhaus durch Brand schwer beschädigt

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Sonntagnachmittag sind Feuerwehr und Polizei gegen 15.15 Uhr zu einem Brand an der Brigittenstraße in Kaldenkirchen alarmiert worden. Ein Reihenhaus wurde durch den Brand schwer beschädigt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an, es wird möglicherweise ein Brandsachverständiger hinzugezogen. Mit Ergebnissen in Hinblick auf die Brandursache ist frühestens am Dienstag zu rechnen. /hei (652)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell