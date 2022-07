Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Unfall zwischen Pkw und Fahrrad - 70-Jähriger leicht verletzt

Brüggen (ots)

Am 25.07.2022 hat es gegen 15.50 Uhr einen Unfall auf der Roermonder Straße / Westring in Brüggen einen Unfall gegeben. Ein 70-Jähriger fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Roermonderstraße, aus Fahrtrichtung Klosterstraße kommend. Der Brüggener beabsichtigte, der Roermonderstraße weiter zu folgen. Als der Mann einen Pkw auf dem Westring aus Richtung ´In der Stieg´ kommen sah, machte er per Handzeichen auf sich aufmerksam. Die 29-jährige deutsche Fahrerin des Pkw, die den Westring weiter in Richtung Herrenlandstraße befahren wollte, beobachtete den Verkehr im Bereich der Kreuzung nicht ordnungsgemäß und kollidierte mit dem Hinterrad des Fahrrades. Der Radfahrer kam auf Grund der Kollision zu Fall und wurde vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt. /AM (655)

