Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220224.2 Kiel: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in Friedrichsort

Kiel (ots)

Die Kolleginnen und Kollegen des Kieler Verkehrsunfalldienstes suchen Zeuginnen und Zeugen nach einem Verkehrsunfall, der sich am 18.02.2022 in Friedrichsort ereignet hat.

Am Freitagabend ging ein 82-jähriger Mann gegen 18:40 Uhr über den Parkplatz eines Supermarktes in der Straße An der Schanze 40 im Kieler Stadtteil Friedrichsort. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die Straße An der Schanze aus Richtung Brauner Berg kommend in Fahrtrichtung Christianspries. Beim Linksabbiegen auf den oben genannten Parkplatz erfasste das Auto den 82-Jährigen frontal. Der Fahrer bzw. die Fahrerin des Autos entfernte sich in Richtung Brauner Berg unerlaubt vom Unfallort. Der Senior zog sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu. Er kam mit einem Rettungswagen in eine Kieler Klinik.

Nach Zeugenaussagen soll es sich bei dem Auto um einen grauen oder kastanienbraunen Kleinwagen gehandelt haben.

Die Kieler Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsunfalldienst des Polizeibezirksreviers unter der Telefonnummer 0431 / 160 1503 in Verbindung zu setzen.

Maike Saggau

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell