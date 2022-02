Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220222.4 Kiel: Falscher Polizeibeamte erbeutet hohen Geldbetrag

Kiel (ots)

Einem falschen Polizeibeamten gelang es im Laufe des Monats Februar einen hohen Bargeldbetrag zu erbeuten. Das Kommissariat 12 der Kieler Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt erneut vor diesen Betrugsmaschen.

Am Dienstagmorgen erstattete ein 80-jähriger Mann Strafanzeige bei der richtigen Polizei. Seit Anfang Februar habe er mehrfachen telefonischen Kontakt zu einem vermeintlichen Polizeibeamten der Polizeidirektion Kiel gehabt. Der unbekannte falsche Polizeibeamte habe dem Senior mitgeteilt, dass ein Problem bei seiner Bank bestehe. Es komme bei der Bank des Geschädigten vermehrt zu Betrugsdelikten. Der Täter habe den 80-Jährigen aufgefordert aus diesem Grund online ein neues Konto bei einer anderen Bank einzurichten, um sein Erspartes in Sicherheit zu bringen. Dieser Aufforderung sei der Mann nachgekommen. Über mehrere Tage hinweg habe der Senior insgesamt über 70.000 Euro auf das neue Bankkonto überwiesen. Der Geschädigte sei misstrauisch geworden, da er festgestellt habe, dass die eingezahlten Beträge immer wieder von dem vermeintlich sicheren Konto abgebucht worden sind. Der 80-Jährige wurde durch den falschen Polizeibeamten zur Verschwiegenheit verpflichtet. Lassen sie sich von diesen Personen nicht beeindrucken oder einschüchtern und nehmen sie umgehend Kontakt zu ihrer Polizei über 110 auf. Beenden sie derartige Telefonate unbedingt selbst, bevor Sie den Polizeiruf wählen. Angerufene sollten sich vertrauensvoll an ihre Angehörigen, Freunde, Nachbarn und insbesondere die richtige Polizei wenden.

Maike Saggau

