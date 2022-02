Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220222.1 Barsbek: Fünf Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall

Barsbek (ots)

Montagmittag kam es auf der Bundesstraße 502 in Höhe Barsbek zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen, bei dem insgesamt fünf Personen teils schwere Verletzungen erlitten. Die Bundesstraße war rund zwei Stunden gesperrt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Polizeistation Heikendorf geriet die 21 Jahre alte Fahrerin eines Skoda Fabia, die die Bundesstraße in Richtung Schönberg befuhr, gegen 12:30 Uhr vermutlich aufgrund durch Schneeregen und Hagel aufgetretener Straßenglätte zunächst nach rechts auf die Bankette. Hinter ihr fahrende Zeuginnen und Zeugen beobachteten, wie sie offenbar versuchte gegenzusteuern, dabei die Kontrolle über ihren Wagen verlor und auf die Gegenfahrbahn geriet.

Der 48 Jahre alte Fahrer eines in Richtung Kiel fahrenden Ford Edge versuchte noch auszuweichen, konnte aber einen Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge nicht verhindern.

Die 21-Jährige wurde bei dem Unfall in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend kam die schwer verletzte Frau mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus. Der 48-Jährige und seine Beifahrerinnen im Alter von 47 und 49 Jahren sowie der 48 Jahre alte Beifahrer erlitten ebenfalls teils schwere Verletzungen. Auch sie kamen in Krankenhäuser.

An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von 35.000 Euro. Die Bundesstraße war bis etwa 14:30 Uhr gesperrt. Neben Polizeibeamtinnen und -beamten der Polizeistationen Heikendorf, Schönberg, Schönkirchen und Schwentinental waren die Freiwilligen Feuerwehren Probstei-Nord und Schönberg sowie sechs Rettungswagen, ein Notarzt und ein Hubschrauber eingesetzt. Ersthelfer waren unter anderem zwei Beamte des Zolls, die auf den Unfall zukamen. Die Straßenmeisterei Klausdorf war eingesetzt, um ausgelaufene Betriebsstoffe aufzunehmen.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell