Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220224.1 Kiel: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach räuberischer Erpressung

Kiel (ots)

Am Morgen des 19.02.2022 soll es in der Kieler Innenstadt zu einer räuberischen Erpressung gekommen sein. Die Täter erbeuteten einen unteren dreistelligen Bargeldbetrag. Die Kieler Kriminalpolizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Um 10:00 Uhr am vergangenen Samstag sprachen nach derzeitigem Ermittlungsstand drei junge Männer einen 25-jährigen Mann in einem Parkhaus am Kieler Hauptbahnhof an. Der 25-Jähre sei kurz vor seinem im Erdgeschoss geparkten Auto gewesen, als er von den unbekannten Männern aufgefordert worden sei, sich in sein Fahrzeug zu setzen. Dieser Aufforderung sei er nachgekommen. Ein Täter habe sich neben ihn auf den Beifahrersitz gesetzt und den Fahrzeugschlüssel aus dem Zündschloss gezogen. Er habe ihm mit körperlicher Gewalt gedroht. Im Anschluss daran habe ein weiterer Täter das in der Mittelkonsole befindliche Bargeld genommen. Der Geschädigte sei danach in Richtung Ausgang des Parkhauses geflüchtet. Einer der Täter habe den Autoschlüssel in dessen Richtung auf den Boden geschleudert. Daraufhin sei der 25-Jährige in das in der Nähe befindliche Bowlingcenter gelaufen und habe von dort aus die Polizei verständigt.

Den Täter, der auf dem Beifahrersitz gesessen habe, beschrieb der Geschädigte als 26 bis 27 Jahre alt, circa 1,68 m groß und von korpulenter Statur. Er habe einen 3-Tage-Bart mit einem ausgeprägten Schnauzbart und rote Punkte auf der rechten Wange. Er sei mit einer schwarzen Jacke und einer dunklen Jeans bekleidet gewesen. Zudem habe er eine blaue Cap mit weißem Zeichen und eine FFP2-Maske getragen.

Die Person, die das Bargeld entnommen habe, sei 24 bis 25 Jahre alt, circa 1,50 m groß und kräftig. Er sei mit einer schwarzen Jacke der Marke "The North Face" bekleidet gewesen und habe eine Mütze der Marke "Eisbär" getragen.

Den dritten Täter beschrieb der Geschädigte als 18 bis 20 Jahre alt, circa 1,20 m groß und sehr schlank. Er habe eine hellblaue Jacke der Marke "Quiksilver" sowie eine Mütze mit blauen Streifen getragen.

Die Kieler Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung aufgenommen. Personen, die Angaben zu der Tat bzw. den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten unter der Rufnummer 0431 / 160 3333 in Verbindung zu setzen.

Maike Saggau

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell