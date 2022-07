BPOLI L: Nach der Landung auf dem Flughafen Leipzig/Halle festgenommen und jetzt in U-Haft

Leipzig (ots) - Das hätte böse enden können. Bislang Unbekannte haben am Vormittag des 24. Juni 2022 in der Behindertentoilette eines Regionalexpresses einen Brand ausgelöst. Der Zug stand am Bahnsteig 23 des Leipziger Hauptbahnhofes und sollte 10:20 Uhr wieder nach Chemnitz fahren. Rund 10 Minuten vor Abfahrt des Regionalexpresses bemerkte ein Reisender den Brand im Zug und alarmierte das Zugpersonal. ...

mehr