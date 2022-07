Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Lebensgefährliches Spiel auf den Bahngleisen

Leipzig; Bordorf (ots)

Wieder einmal mussten die Beamten der Bundespolizei Leipzig am Samstagnachmittag wegen spielenden Kinder auf den Bahngleisen aus-rücken. Zwischen Engelsdorf und Borsdorf hatten drei Kinder mehrfach Steine auf die Gleise gelegt und sich dabei immer wieder in Lebensgefahr begeben. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Bahnstrecke wurde kurzzeitig für den Zugverkehr gesperrt. Die Bundespolizisten haben die Kinder an den Gleisen festgestellt und wohlbehalten an die Eltern übergeben.

Die Bundespolizei Leipzig weist in diesem Zusammenhang nochmals ausdrücklich auf die Gefahren an Bahnanlagen hin. Kinder unterschätzen diese Gefahren. Aber auch vielen Erwachsenen sind diese nicht bewusst. Züge nähern sich heutzutage fast lautlos und können nicht aus-weichen. Auch der Bremsweg ist bei gleicher Geschwindigkeit deutlich länger, als bei einem Auto. Beim Überfahren der Steine besteht eine große Verletzungsgefahr durch umherfliegende Splitter.

Deshalb appelliert die Bundespolizei noch einmal: Bahnanlagen sind keine Spielplätze!

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell