Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Scheibenwischer entwendet, Wiesmoor - Einbruch in Physio-Praxis, Norden - Zwei erfolgslose Einbrüche, Wiesmoor - Pkw mit Farbe beschmiert

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Norderney - Scheibenwischer entwendet

Im Zeitraum vom 04.09.2022 bis zum 13.09.2022 ereignete sich auf einem Großparkplatz an der Mühlenstraße auf Norderney ein Diebstahl. Unbekannte demontierten den kompletten Scheibenwischersatz eines dort abgestellten schwarzen VW Passat. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Norderney unter 04932 92980 entgegen.

Wiesmoor - Einbruch in Physio-Praxis

In der Nacht zu Dienstag, den 13.09.2022, kam es zu einem Einbruch in eine Praxis für Physiotherapie an der Hauptstraße in Wiesmoor. Zwischen 20:00 Uhr und 04:20 Uhr hebelten Unbekannte ein Fenster der Praxis auf und verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erbeuteten die Täter vier Tablets. Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606-215 entgegen.

Norden - Zwei erfolgslose Einbrüche

Zu zwei erfolglosen Einbrüchen kam es in der Nacht zu Dienstag, den 13.09.2022, in Norden. Unbekannte brachen in der Zeit von 23:30 Uhr bis 07:45 Uhr sowohl in eine Sporthalle "Am Sportplatz", als auch in ein Kassenhäuschen eines Norder Sportvereins "Im Stuvert" ein. In beiden Fällen schlugen die Täter eine Scheibe ein, um sich Zutritt zu verschaffen. Diebesgut wurde nach bisherigem Ermittlungsstand nicht erlangt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Wiesmoor - Pkw mit Farbe beschmiert

In der Nacht zu Dienstag, den 13.09.2022, beschädigten Unbekannte in Wiesmoor einen Pkw. Im Tatzeitraum von 23:59 Uhr bis 06:30 Uhr wurde ein grauer Audi A4, welcher auf einem Grundstück an der Hauptstraße in Wiesmoor abgestellt wurde, mit weißer, nicht löslicher Farbe beschmiert. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wiesmoor unter 04944 914050 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell