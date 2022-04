Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Radfahrer verletzt sich bei Sturz schwer - mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

Am Sonntagabend, 10.04.2022, hat sich ein Radfahrer bei einem Sturz in Murg-Hänner schwer verletzt. Der 46-jährige war nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 19:45 Uhr in der Ortsdurchfahrt ohne Einwirkung eines anderen mit seinem Pedelec zu Fall gekommen, als er die Straße talwärts befuhr. Er zog sich trotz eines getragenen Radhelms schwere Verletzungen zu und kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Freiburger Klinik. Zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit wurde eine Blutprobe erhoben.

